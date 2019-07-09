قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في خربة بيروق جنوب مدينة الخليل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، جنوب الخليل راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة بيروق القريبة من قرية البويب شمال شرق يطا، وهدمت منزلاً مكوناً من طابق واحد تعود ملكيته للمواطن رشيد إسماعيل أبو حديد الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من ثمانية أفراد.