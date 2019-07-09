اعتصام بمناسبة الذكرى 15 على صدور فتوى محكمة العدل بشأن جدار الضم



وأكد منسق القوى الإسلامية والوطنية، عصام بكر على أهمية هذا الاعتصام في إنفاذ القانون الدولي لهذه الفتوى وتجريم الاحتلال على سياسة الاستيطان التي يمارسها بشكل واسع والتطهير العرقي المخالفة لكافة القوانين الدولية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة الهامة انطوت للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية الجغرافية التاريخية في القدس وغزة والضفة.





وقال بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن القوى الوطنية والإسلامية ستطالب الأمم المتحدة اليوم بالتوقف عند مسؤولياتها لوقف جرائم الاحتلال وتذكيرها بهذا القانون وغيره بما فيها القرار 2334 الذي نص على تجريم الاحتلال وما تقوم به من انتهاكات صارخة للقانون الدولي.



كما دعا منسق القوى الوطنية والإسلامية، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بأن تطلع بدورها وإعادة الاعتبار لهذا الدور من خلال وقف جرائم الاحتلال أولا وثم محاسبة الاحتلال على جرائمه من خلال عديد القضايا التي رفعت من جرائم حرب ارتكبت بحق أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية والفصائل بمحافظة رام الله والبيرة، نُظم اليوم اعتصام لمناسبة الذكرى 15 على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الضَّم والتّوسع العنصري.