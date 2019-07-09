طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن السفر ليوم الأربعاء 10 تموز/ يوليو 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والحافلتين: الخامسة والسادسة من كشف (7/4).ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت الوزارة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.