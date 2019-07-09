شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019
رام الله - دنيا الوطن
شرعت لجنة الانتخابات المركزية، بتدريب موظفي الاقتراع والفرز، الذين سيعملون في سبع هيئات محلية بالضفة الغربية، استعداداً لإجراء انتخابات الإعادة لمجالسها المحلية، يوم السبت الموافق 13 تموز/ يوليو الحالي.

وقد بدأت اللجنة يوم الأحد الماضي، تنفيذ أولى دورات التدريب اللامركزي، والتي تستهدف تدريب 262 موظفاً وموظفة للعمل كطواقم اقتراع وفرز في 14 مركز اقتراع في الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات، وهي: (حزما- القدس، قفين-طولكرم، قبلان- نابلس، جيوس- قلقيلية، كفر الديك- سلفيت، تفوح وبيت عوا- الخليل)، حيث تم تزويدهم بجميع الأدلة والمواد المطبوعة، التي توضح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. 

وتتضمن الدورة التدريبية (إلى جانب إجراءات الاقتراع والفرز) إجراء محاكاة للعملية الانتخابية بكافة مراحلها وتفاصيلها لإطلاع المتدربين عليها، وكذلك تدريب الطواقم على التعامل مع الناخبين بمختلف شرائحهم، وقواعد السلوك الخاصة بشركاء العملية الانتخابية من مرشحين ووكلائهم ومراقبين وصحفيين وضيوف، وكذلك كيفية التعامل مع الشكاوى والملاحظات المقدمة، وخطة الاتصال بين الميدان وغرفة العمليات المركزية التابعة للجنة الانتخابات.

ومن الجدير ذكره، أيضاً أن اللجنة قامت بتجهيز وتوزيع صناديق الاقتراع، والتي تتضمن المواد الانتخابية، على مكاتب اللجنة في المحافظات، تمهيداً لتوزيعها على مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية المزمع إجراء الانتخابات لمجالسها المحلية يوم السبت المقبل.

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