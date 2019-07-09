برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تموز الجاري

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر تموز الجاري.





وأوضح الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجون (الرملة، وايالون، ونيتزان، وجبعون) ستكون في 11 و25 تموز/ يوليو.





وأشار إلى أن زيارة الأسرى في سجني (الدامون/ كرمل)، و(عتليت) ستكون في 10 و24، وزيارة (نفحة) سجن (رامون) في 17، والنقب المجموعة الأولى في 10، والمجموعة الثانية في 17، و(عوفر) في 22 تموز/ يوليو.

رام الله - دنيا الوطن