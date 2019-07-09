معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة "التهديد" من غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة النفق الذي تم اكتشافه في المجلس الإقليمي (إشكول) أمس، "منطقة عسكرية مغلقة".



وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إنه وبموجب الأمر الصادر يُمنع المزارعون من القيام بعملهم في المنطقة.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "من لا يعرف كيفية التعامل مع غزة، لا يعرف كيف يتعامل مع إيران!".وأضاف: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم الكشف عن نفق آخر اخترق المستوطنات من قطاع غزة، وماذا كان الرد المناسب لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟".وتابع ليبرمان: "تمرير الأموال والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتصنيع الصواريخ مباشرة في أيدي (الإرهابيين)، نتنياهو هو أفضل مروّج ومتحدث في العالم عن القضية النووية الإيرانية، ولكن على المستوى الفعلي لا يستطيع مواجهة التهديد من غزة، ولن يكون قادراً على التعامل مع التهديد الإيراني".