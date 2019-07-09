دولي

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة "التهديد" من غزة

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة "التهديد" من غزة
وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
علّق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان على اكتشاف نفق جنوب قطاع غزة، أمس.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "من لا يعرف كيفية التعامل مع غزة، لا يعرف كيف يتعامل مع إيران!".

وأضاف: "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم الكشف عن نفق آخر اخترق المستوطنات من قطاع غزة، وماذا كان الرد المناسب لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟".

وتابع ليبرمان: "تمرير الأموال والمواد ذات الاستخدام المزدوج لتصنيع الصواريخ مباشرة في أيدي (الإرهابيين)، نتنياهو هو أفضل مروّج ومتحدث في العالم عن القضية النووية الإيرانية، ولكن على المستوى الفعلي لا يستطيع مواجهة التهديد من غزة، ولن يكون قادراً على التعامل مع التهديد الإيراني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة النفق الذي تم اكتشافه في المجلس الإقليمي (إشكول) أمس، "منطقة عسكرية مغلقة".

وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إنه وبموجب الأمر الصادر يُمنع المزارعون من القيام بعملهم في المنطقة.

أخبار ذات صلة

ترامب لـ&#34;أمير قطر&#34;: أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

ترامب لـ"أمير قطر": أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

مستشار ماكرون يزور طهران لنزع فتيل أزمة النووي الإيراني

مستشار ماكرون يزور طهران لنزع فتيل أزمة النووي الإيراني

اعترافات والد الضابط الإسرائيلي هدار جولدن تُثير التساؤلات حول مصيره الحقيقي

اعترافات والد الضابط الإسرائيلي هدار جولدن تُثير التساؤلات حول مصيره الحقيقي

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض رسوم متبادلة بسبب دعم صناعة الطائرات

أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض رسوم متبادلة بسبب دعم صناعة الطائرات

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الصالح يدعو مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي لتكثيف العمل بمناطق (ج)

الصالح يدعو مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي لتكثيف العمل بمناطق (ج)

وقائي الخليل يضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية

وقائي الخليل يضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية

الخارجية: سرقة وتخريب الأرض الفلسطينية لن يحقق السلام لأحد

الخارجية: سرقة وتخريب الأرض الفلسطينية لن يحقق السلام لأحد

قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تموز الجاري

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تموز الجاري

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

ترامب يعتمد أوراق الأميرة &#34;ريما بنت بندر&#34;.. كيف علّقت؟

ترامب يعتمد أوراق الأميرة "ريما بنت بندر".. كيف علّقت؟

إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)

إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)

460 ألف يمني مصابون بالكوليرا

460 ألف يمني مصابون بالكوليرا