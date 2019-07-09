شؤون فلسطينية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من حاجز سالم العسكري، غرب جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، أطلقت النيران على مواطن مجهول، بالخمسينات من العمر، أثناء تواجده بالقرب من حاجز سالم، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات داخل أراضي عام 48.

وأضافت: أن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز العسكري أمام المواطنين، المتوجهين إلى المحكمة العسكرية في سالم.

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