ألكسو: سحب "موقع كنسية المهد وطريق الحجاج" من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

توجّه محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- (ألكسو)، بتهانيه، وصادق تمنّياته إلى كلّ من رُلى معايعة، وزيرة السياحة والاثار الفلسطينية، وعاطف أبو سيف، وزير الثقافة، وعلي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، بمناسبة القرار الذي اتّخذته لجنة التراث العالمي يوم الثلاثاء 2 تموز/ يوليو 2019.





وهو قرار يتمثل في سحب "موقع مهد ولادة يسوع المسيح: كنسية المهد وطريق الحجاج في بيت لحم" من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والأربعين للجنة المذكورة في باكو عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 30 حزيران/ يونيو إلى 10 تموز/ يوليو 2019.





ويأتي هذا القرار تتويجاً لما قامت به الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، والخبراء والفنيون والمختصون في التراث من أعمال ترميم وصون للموقع، وفق المعايير الدولية المطلوبة، وحمايته من الأخطار التي تهدّده كتراث إنساني مشترك.





وبيّن المدير العام للمنظمة، أنّ ما يزيد هذا التتويج رَمْزِيَّةً هو تزامنه مع التحضيرات التي تقوم بها وزارة الثقافة الفلسطينية في إطار الاستعداد للاحتفاء بمدينة بيت لحم عاصمة للثقافة العربية لعام 2020، مثمناً الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، دفاعاً عن الهوّية الثقافية، وحفاظاً على التراث الإنساني في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن