المحطة الثانية بعد الأردن.. وفد وزاري برئاسة اشتية بتوجه للعراق الاثنين المقبل

يتوجه وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء، د. محمد اشتية إلى

دولة العراق الشقيق الاثنين المقبل المحطة الثانية بعد الأردن، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة.



وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن الحكومة تسعى لتفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، خاصة في مجال الصادرات والواردات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والإجراءات الأمريكية الأخيرة.



وأضاف: أن الموقف العراقي الرافض لـ (صفقة القرن) والمشاركة في "ورشة البحرين" يؤسس لبناء علاقات اقتصادية قوية، إضافة للدعم السياسي الذي يفتح الآمال لموقف عربي سياسي موحد، تجاه القضية الفلسطينية.



وفي سياق آخر، دان ملحم مخطط الاحتلال بهدم 237 منزلاً في حي وادي الحمص، واستيلاء المستوطنين على منزل في القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم شهوة التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية بطريقة غير مشروعة.

رام الله - دنيا الوطن