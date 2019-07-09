اشتية يُصدر قراراً يتعلق باستخدام الموظف الحكومي بريده الإلكتروني وأمن المعلومات





وقال اشتية في كلمة له اليوم نقلها تلفزيون (فلسطين): إنه وجه تعليماته إلى الوزراء، بمنع أي موظف من استخدام بريده الإلكتروني الشخصي، لأغراض عمله في الوزارة، وأن يتعامل مع بريد إلكتروني رسمي يُدقق عليه، وتبقى المعلومات الخاصة في الوزارة بهذا البريد.





كما أمر اشتية، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، بتشكيل فريق للتدقيق على أمن المعلومات في كل مؤسسة ووزارة، وأن يكون هناك تقرير خلال شهرين من تاريخ اليوم يُقدم لمجلس الوزراء، أن جميع الوزارات لديها أمن معلومات واضح المعالم.





وقال رئيس الوزراء: إن الاختراقات، جزء من الحرب الإسرائيلية علينا، وموضوع الاختراقات جزء من التجسس.

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلق باستخدام الموظف الحكومي بريده الإلكتروني، بالإضافة إلى موضوع التدقيق في أمن المعلومات.