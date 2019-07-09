قرار إسرائيلي يتعلق بمنطقة النفق الذي تم اكتشافه جنوب قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة النفق الذي تم اكتشافه في المجلس الإقليمي (إشكول) أمس، "منطقة عسكرية مغلقة".



وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إنه وبموجب الأمر الصادر يُمنع المزارعون من القيام بعملهم في المنطقة.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه وأثناء بناء العائق التحت أرضي على الحدود مع قطاع غزة، تم اكتشاف مسار نفق في جنوب قطاع غزة.