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شؤون فلسطينية

اشتية: نُرحب بأي دعم لغزة ويَجب التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص المشفى الأمريكي

اشتية: نُرحب بأي دعم لغزة ويَجب التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص المشفى الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: إن الحكومة، ترحب بكل جهد لمساعدة أهلنا بقطاع غزة، سواء بتوفير المساعدات الإنسانية أو البنية التحتية أو أي دعم يُخفف حدة الظروف الإنسانية التي يعيشها شعبنا هناك، نتيجة الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً.

وأضاف، لم ينسق معنا أحد بخصوص المشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أمريكية خاصة، وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة
ولمن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس، وبحث المشروع.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة جاهزة لنقاش كافة التفاصيل الخاصة بإقامة مشفى كهذا، وماذا سيقدم، ومن سيستفيد منه، وكيف سيعمل؛ ليكون عند تشغيله متكاملاً مع الجهاز الصحي الفلسطيني.

وشدد اشتية على أن أي نشاط في قطاع غزة، يجب أن يخدم المصلحة الفلسطينية، ويخدم أهلنا، ويسهّل حياتهم في ظل الوضع المتفاقم هناك.

وتابع، الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى الوحدة الفلسطينية، وسنبقى ملتزمين كامل الالتزام تجاه أهلنا في قطاع غزة.

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