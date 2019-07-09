إعلام معبر (إيرز): وصول العديد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية لغزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، بأن العديد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية، وصلت اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر إيرز شمالي قطاع غزة.



وفي التفاصيل، أكد المكتب الإعلامي لمعبر إيرز، بوصول وفد سويسري، مكون من شخصين إلى قطاع غزة.



كما وصل وفد من الممثلية الأسترالية، إلى قطاع غزة، مكون من أربعة أفراد، بالإضافة إلى وفد من منظمة الصحة العالمية، مكون من أربعة أشخاص.



هذا ووصلت مسؤولة قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، فيزير اليسندرا، والوفد المرافق لها مكون من (9) أفراد.