شؤون فلسطينية

بلغت نصف مليار شيكل.. اتحاد المستشفيات بغزة يُطالب الحكومة بدفع المستحقات المتراكمة

بلغت نصف مليار شيكل.. اتحاد المستشفيات بغزة يُطالب الحكومة بدفع المستحقات المتراكمة
رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بقطاع غزة، الحكومة الفلسطينية، بدفع المستحقات المتراكمة منذ العام 2016.

وقالت الاتحاد في تصريح له: "لقد نفد صبرنا، ونطالب الحكومة بدفع مستحقات متراكمة منذ العام 2016"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأشار الاتحاد، إلى أن المستحقات المتراكمة، تقدر قيمتها منذ عام 2016 بمبلغ نصف مليار شيكل.

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