جيش الاحتلال يطلق اسماً جديداً على كتائب القسام

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللا): "إن جيش الاحتلال، يستعد لتحسين استجابته، على طول حدود قطاع غزة، مع قرب نهاية بناء الجدار تحت الأرض".



ونقل المحلل العسكري بالموقع أمير بوخبوط عن مسؤولين بجيش الاحتلال، أنهم ألغوا مصطلح (الجناح العسكري لحماس)، وأصبحوا يصفونه بـ (جيش حماس).



ويزعم (واللا) أن تغيير المفهوم، يأتي بسبب هيكل وتنظيم قوات حماس، التي تضم ألوية وكتائب وجنود بالخدمة النظامية والاحتياط وعمليات التعزيز، بالإضافة للممتلكات القائمة على التطوير المحلي، والتهريب من الخارج.



وحسب قادة جيش الاحتلال، فإن حماس انتقلت للعمل وفق منظومة عسكرية مدعومة من غرف القيادة والسيطرة في الميدان، بالإضافة لجانب وسائل الجمع والاستطلاع وغيرها.



ويرى الاحتلال، أن حماس وفصائل المقاومة، يستعدون لليوم التالي لاستكمال بناء الجدار تحت الأرضي، من خلال العمل في مجال الحوامات.



وأشار الكاتب إلى أنه رغم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال لمنع عمليات التهريب، فإن (جيش حماس)، لم يقم بالركود وطور قدرات وأساليب تكنولوجية جديدة.



ودعا بوخبوط جنود الاحتلال إلى اليقظة بشكل كروي، لا بزاوية "360" درجة، باعتبار وجود تهديد من السماء عبر الحوامات.



وقال: يقترب بناء الجدار تحت الأرضي من النهاية، وحماس تعدّ أساليب عمل متنوعة في الجو وعلى الأرض، مطالباً جيشه بالاستعداد للحظة ستخترق فيها عشرات الحوامات "إسرائيل"، مصاحبة لقذائف صاروخية تعقد مهمة الأنظمة الإسرائيلية في التصدي للحوامات.