مستوطنون يجرفون 24 دونماً من أراضي المواطنين شرق الخليل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف 24 دونماً من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة (كريات أربع) المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، أن مستوطني (كريات اربع) اصطحبوا آلياتهم الثقيلة، وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال، بتجريف 24 دونماً من أراضي المواطنين، التي تعود ملكيتها للمواطن عبد الصمد جابر، ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها، بهدف توسيع المستوطنة المذكورة.



وأضاف جابر: أن أصحاب الأرض، قدّموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال، ويملكون أوراقاً ثبوتية "طابو تركي"، وإخراج قيد فلسطيني، وأوراقاً إسرائيلية تُثبت ملكيتهم للأرض.