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"التعاون الإسلامي" تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج

"التعاون الإسلامي" تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج
رام الله - دنيا الوطن
قال يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن الحج "اجتماع إيماني، وليس محفلاً سياسياً لرفع الشعارات"، مطالبًا الجميع بالابتعاد عن كل ما يشوش الشعائر الدينية.

ودعا العثيمين، الدول الأعضاء في المنظمة، وحجاج المجتمعات الإسلامية، للتعاون مع الحكومة السعودية، والأجهزة القائمة على تنظيم شؤون وحماية أمن الحجيج، وكذلك الاستفادة من مرافق الحج ومشاعره، فيما خصصت له، وفق موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن "مؤتمر عمان، أكد خلال توصياته في حينها على أن المملكة لا تسمح أن تقوم فئة من الحجاج برفع شعارات سياسية، أو مذهبية، تعكر صفو سكينة بقية الحجاج والمعتمرين والزوار".

وذكّر العثيمين في ذات السياق، بمقررات إعلان المؤتمر 17 لوزراء خارجية المنظمة، والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وبين حرص الحكومة السعودية على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لقاصدي المشاعر المقدسة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بما هيأته المملكة للحجاج من تسهيلات، معرباً عن تهانيه للمسلمين، الذين أكملوا استعدادهم لحج هذا العام.

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