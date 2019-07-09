ترامب يعتمد أوراق الأميرة "ريما بنت بندر".. كيف علّقت؟

رام الله - دنيا الوطنتسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، في استقبال كرسه لها في البيت الأبيض.وغرّدت ريما بنت بندر، وهي أول امرأة في تاريخ السعودية، تتولى رئاسة بعثة دبلوماسية لبلادها في الخارج، معلنة أنها قدمت للرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها سفيرة لدى واشنطن.وقالت الأميرة ريما: "قدمت اليوم لفخامة الرئيس الأمريكي أوراق اعتمادي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ونقلت لفخامته تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد إلى الرئيس والشعب الأمريكي".وأضافت: "سأسعى- بعون الله- إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه، وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية".