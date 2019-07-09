الوفد الطبي الأمريكي يُنهي زيارته لمجمع الشفاء بإجراء 14 عملية جراحية

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رام الله - دنيا الوطن- إيمان عاشور

أنهى الوفد الطبي الأمريكي، المتخصص في الجراحة العامة، زيارته لمجمع الشفاء الطبي، بعد أن أجرى 14 عملية جراحية لمرضى الأورام، ومرضى جراحة القولون.



وقدم مروان أبو سعدة، مدير مستشفى الجراحة، بمجمع الشفاء، شكره للطاقم الطبي الأمريكي، لجهودهم المبذولة في إجراء العمليات الجراحية، مبيناً أن بعض العمليات التي أجراها الوفد معقدة وطويلة، واستمرت لعدة ساعات، كما وثمن عالياً دورهم في عقد الأنشطة التدريبية والتعليمية والمشاركة في المرور الصباحي على الحالات المرضية.



وأشاد أبو سعدة، بدور الطواقم الطبية المحلية المساهمة في إنجاح هذه الزيارة، موضحاً أن هذه الزيارات، لها أثر في تحسن المهارات الجراحية والتشخيصية، لدى الطاقم الطبي المحلي.