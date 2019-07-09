مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم العشرات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم المستمرة وبشكل يومي، لباحات المسجد الأقصى المبارك، ويؤدون الصلوات والتلمودية، في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين الفلسطينيين.