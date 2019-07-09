كيف جاءت الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء؟

وأشارت الإدارة العامة في نشرة لها، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، منسابة بشكل اعتيادي، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين.



وشددت الإدارة على ضرورة أن يأخذ الجميع، الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، مذكرة بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.



وقالت: "في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وفيما يتعلق بحواث السير، أكدت الإدارة، أنه سُجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط، نتج عنه إصابة واحدة متوسطة، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أن الحركة المرورية اليوم الثلاثاء، نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في محافظات القطاع، داعية قائدي المركبات، للالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.