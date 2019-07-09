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إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)

إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)
الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وكريم حسين، المشرف على صفحة (أنا آسف يا ريس)
رام الله - دنيا الوطن
ألقى الأمن المصري، القبض على كريم حسين، المشرف على صفحة (أنا آسف يا ريس)، الداعمة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر موقع (فيسبوك)

ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت نقلًا عن مصادر أمنية مطلعة: إن حسين هاجم من خلال صفحته على مواقع التواصل بعض السياسات الاقتصادية، التي تتخذها الحكومة المصرية، مثل رفع الدعم عن بعض المنتجات، وكذلك بسبب سخريته من هزيمة منتخب مصر في كرة القدم المشارك في بطولة أمم إفريقيا.

كما نشر المتهم، فيديو سابق لمبارك، يحذر فيه من سياسات صندوق النقد الدولي.

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