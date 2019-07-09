الفتياني: الوفد المصري يصل نهاية الأسبوع ويحمل أفكاراً لتنفيذ الجدول الزمني لاتفاق 2017





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اتفاق 2017 هو جدول زمني لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاق 2011 في القاهرة أيضاً.



وتابع: "العقدة موجودة لدى حماس وفي قطاع غزة، والمصريون قادمون في نهاية هذا الأسبوع، ويحملون أفكاراً لها علاقة بتنفيذ الجدول الزمني، ونحن متمسكون بتنفيذ هذا الجدول الزمني الذي سينهي الحالة الشاذة الفلسطينية".





وشدّد أمين سر المجلس الثوري على "أننا لا نريد أن نتحدث من أجل الحديث أو نطلق وعوداً لشعبنا الفلسطيني، المتطلبات واضحة واضحة وبسيطة، وتوافقنا عليها جميعاً".





وتابع الفتياني: هذا ليس اتفاقاً ثنائياً، وهو بورك في عام 2017 من مختلف الفصائل والمطلوب الصدق والجدية في تنفيذ هذا الجدول الزمني من قبل حركة حماس في غزة، لنخرج من هذه الحالة التي ستوصلنا إلى انتخابات؛ ليقول الشعب الفلسطيني كلمته.

رام الله - دنيا الوطنقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إن المصريين يبذلون الجهود مع حركة حماس للعودة للآليات والجدول الزمني، الذي تم التوافق عليه في القاهرة عام 2017.