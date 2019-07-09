مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان
رام الله - دنيا الوطن
أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثمانية أشخاص في جنوب شرق أذربيجان، وجاء ذلك وفقاً لوكالة (ريبورت) المحلية.
وبحسب الوكالة: "لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء تصادم شاحنة بحافلة صغيرة من نوع "فيتو" بمنطقة ماصالي".
وتفيد التقارير، إلى أنه تم نقل شخص واحد إلى مستشفى المنطقة المركزية في ماصالي بجروح مختلفة.
أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثمانية أشخاص في جنوب شرق أذربيجان، وجاء ذلك وفقاً لوكالة (ريبورت) المحلية.
وبحسب الوكالة: "لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء تصادم شاحنة بحافلة صغيرة من نوع "فيتو" بمنطقة ماصالي".
وتفيد التقارير، إلى أنه تم نقل شخص واحد إلى مستشفى المنطقة المركزية في ماصالي بجروح مختلفة.
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