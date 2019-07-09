مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

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رام الله - دنيا الوطن

أسفر حادث اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة، اليوم الثلاثاء، عن مصرع ثمانية أشخاص في جنوب شرق أذربيجان، وجاء ذلك وفقاً لوكالة (ريبورت) المحلية.



وبحسب الوكالة: "لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، جراء تصادم شاحنة بحافلة صغيرة من نوع "فيتو" بمنطقة ماصالي".



وتفيد التقارير، إلى أنه تم نقل شخص واحد إلى مستشفى المنطقة المركزية في ماصالي بجروح مختلفة.