شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 12 مواطناً فلسطينياً.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد زعم أن قواته ضبطت أسلحة وذخيرة، خلال حملة المداهمات والتفتيشات التي نفذتها في مناطق الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت أمس الثلاثاء، 25 مواطناً فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

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