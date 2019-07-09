شؤون فلسطينية

طقس الثلاثاء: أجواء حارة والدرجات أعلى من معدلاتها السنوية

طقس الثلاثاء: أجواء حارة والدرجات أعلى من معدلاتها السنوية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً الى حار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/07/10: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/07/11: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/07/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 32-21 33-24 بيت لحم 31-20 32-21 33-24
رام الله والبيرة 29-19 30-20 32-23 طولكرم 32-23 33-24 35-25
نابلس 32-21 33-22 35-24 قلقيلية 32-23 33-24 35-25
جنين 34-22 35-22 36-23 سلفيت 31-20 32-21 33-24
طوباس 35-23 36-22 37-23 روابي 32-21 33-22 35-24
الخليل 29-19 31-20 32-23 غزه 31-24 32-24 33-25
أريحا 41-25 42-25 43-26 خانيونس 31-24 32-24 33-25
الأغوار الشمالية 39-23 40-23 41-24 رفح 32-23 33-25 34-24

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