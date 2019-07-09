طقس الثلاثاء: أجواء حارة والدرجات أعلى من معدلاتها السنوية

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 32-21 33-24 بيت لحم 31-20 32-21 33-24 رام الله والبيرة 29-19 30-20 32-23 طولكرم 32-23 33-24 35-25 نابلس 32-21 33-22 35-24 قلقيلية 32-23 33-24 35-25 جنين 34-22 35-22 36-23 سلفيت 31-20 32-21 33-24 طوباس 35-23 36-22 37-23 روابي 32-21 33-22 35-24 الخليل 29-19 31-20 32-23 غزه 31-24 32-24 33-25 أريحا 41-25 42-25 43-26 خانيونس 31-24 32-24 33-25 الأغوار الشمالية 39-23 40-23 41-24 رفح 32-23 33-25 34-24

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/07/10: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/07/11: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/07/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: