اعترافات والد الضابط الاسرائيلي هدار جولدن تُثير التساؤلات حول مصيره الحقيقي





وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي أوردت الخبر، قال البرفسور سمحا جولدين: "لقد دفنا ما حددته الشريعة اليهودية، وليس هدار" وفق ما اورده موقع "عكا للشؤون الاسرائيلية".





وأضاف: "أردنا بذلك منع حصول حماس على صورة المنتصر، بعد 50 يوماً من القتال".





وفي ذات السياق، هاجم البرفسور جولدين رئيس الوزراء نتنياهو، واتهمه بأنه لا يتحدث أبداً عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة، وختم بالقول: "نتنياهو لا يفهم، ويريد المساس بعائلات الجنود، وترك الجنود بأيدي الأعداء"

رام الله - دنيا الوطنقال والد الضابط الأسير لدى حركة حماس، هدار جولدين، مساء اليوم الاثنين، "أن العائلة قررت إقامة جنازة وبيت عزاء لابنها هدار، وذلك لمنع حماس من الحصول على صورة الانتصار".