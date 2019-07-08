قناة إسرائيلية: الوفد المصري التقى نتنياهو وأجل زيارته لغزة ولقاءه مع أبومازن

كشفت قناة (i24news) الإسرائيلية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالوفد الأمني المصري في تل أبيب أول أمس السبت.







وقالت القناة، إن نتنياهو التقى الوفد الأمني المصري بتل أبيب وبحثا ملف التهدئة مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على الضغط على حماس للقبول بتلك التفاهمات.





وأضافت القناة: "نتنياهو اتفق مع الوفد الأمني المصري العمل للضغط على حركة حماس من أجل قبول التفاهمات وإن لم تكن مرضية لها".





وأشارت القناة، إلى أن الوفد الأمني المصري أجل زيارته لقطاع غزة، كما أجل لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة رام الله.



رام الله - دنيا الوطن