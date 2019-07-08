دولي

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس
رام الله - دنيا الوطن
جابت مظاهرة ضخمة ضد التطبيع مع إسرائيل، شارع أبو رقيبة في وسط العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، بمشاركة نقابات تونسية وقيادات فلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن التظاهرة نظمت من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل على هامش افتتاح مؤتمر المعلم العربي ومقاومة التطبيع، اليوم في مدينة الحمامات التونسية بتنظيم من اتحاد المعلمين الفلسطينيين ويستمر ليوم غد بمشاركة العديد من ممثلي النقابات الفلسطينية وعشرات النقابات العربية.

وتخللت المسيرة هتافات وشعارات ضد ما يسمى بـ"صفقة القرن" وضد مؤتمر البحرين وضد الزعماء العرب والحكومات "المتورطة بالتطبيع.

وقبيل انطلاق المسيرة تحدث الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، كلمة تضامنية مؤثرة مع فلسطين وشعبها وكذلك تحدث تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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