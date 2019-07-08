الأردن تكشف سبب مشاركتها بمؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

كشفت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، عن سبب مشاركة الأردن في مؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي عقده الشهر الماضي بالمنامة.





وقالت غنيمات، وفق وكالة (بترا) الرسمية، إن مشاركة الأردن في مؤتمر المنامة، كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية، تجاه القضية الفلسطينية.



وأضافت غنيمات: "موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضح ومعلن، وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من (اللاءات) الثلاثة التي أكدها الملك عبد الله الثاني، كلّا على القدس كلّا على الوطن البديل كلّا على التوطين".وأشارت إلى أن مشاركة الأردن في مؤتمر المنامة، كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، مشددةً على أن الأردن "لن يقبل أي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حلّ يلغي حقّ الأشقّاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967.ونهاية الشهر الماضي، استضافت البحرين "مؤتمر السلام من أجل الازدهار"، الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).