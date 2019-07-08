الكرملين: نتابع عن كثب مصير مواطنينا الموقوفين في طرابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تحقق في ملابسات احتجاز مواطنين روسيين على أيدي قوات أمن حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال مصدر في السفارة الروسية في ليبيا لوكالة "إنترفاكس" إن موسكو وجهت طلبا إلى الخارجية الليبية لتوضيح ملابسات احتجاز المواطنين، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال تنتظر الرد.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين: "علمنا من التقارير الإعلامية باحتجاز مواطنين روسيين في ليبيا ويجري عبر وزارة الخارجية اتخاذ خطوات ضرورية لتحديد ملابسات هذا الحادث وكشف أسبابه".



وسبق أن أكد رئيس "مؤسسة حماية القيم الوطنية" غير الربحية الروسية ألكسندر مالكيفيتش، أن اثنين من موظفي منظمته احتجزا من قبل السلطات الليبية في الـ5 يوليو.



وأوضح مالكيفيتش أن المواطنين الروسيين احتجزا قرب العاصمة الليبية طرابلس من قبل قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني ومتهمان بالتدخل في الانتخابات بالبلاد، مشيرا إلى أنهما محبوسان حاليا في سجن معيتيقة.