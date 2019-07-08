الاحتلال يُصادر أراضٍ في عزون لصالح مستوطنة (معاليه شمرون)

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رام الله - دنيا الوطن

وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، ملصقات وخرائط شرق بلدة عزون، شملت قرارات وخرائط، تبين الأراضي المستهدفة بالمصادرة لأغراض عسكرية.



وقال الناشط حسن بسيطة، موثق الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة "المنطقة المستهدفة بالمصادرة قرب مفترق مستوطنة (معاليه شمرون) من حوض 10 و12 وقطع 15 و32 والهدف التضييق على البلدة المحاصرة، ووضع الملصقات في مكان المصادرة، الهدف منها دعائي، وإن الاحتلال يقوم بخطوات قانونية تجاه أصحاب الأراضي، حيث يتم إخبارهم بهذه الطريقة بشكل بدائي من خلال ملصقات ورقية على أعمدة الكهرباء والهاتف، والتي تكون عرضة للتلف".



وأكد شبيطة، أن الاحتلال يستهدف بلدة عزون، بإجراءات أمنية مشددة داخل الاحياء السكنية، وفي محيط الأراضي الزراعية.