أبو عبيدة: لم نُوقف عجلة الإعداد وصراع الأدمغة مع الاحتلال وما ندخره أعظم

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته، سطروا ملحمة بطولية خلال معركة (العصف المأكول).





وأوضح أبو عبيدة، وفق وكالة (الرأي)، أن تلك المحلمة أذهلت العدو والصديق، مضيفاًُ: "منذ انتهاء المعركة، لم تتوقف عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع المحتل".





وأشار أبو عبيدة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، رأى بعضاً من بأس المقاومة خلال معركة حد السيف، متابعاً: "لا زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله".

