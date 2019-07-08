أبقار المستوطنين ترعى محاصيل المواطنين في خربة سمرة بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

رعت أبقار المستوطنين، اليوم الاثنين، المحاصيل البعلية للمواطنين في خربة "سمرة" بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن أبقار المستوطنين من التجمع الاستيطاني بخربة "السويدة"، رعت محاصيل المواطنين بخربة "سمرة" القريبة منها.



يشار إلى أن مواشي المستوطنين، ترعى بشكل متكرر محاصيل المواطنين في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.