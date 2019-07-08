دولي

نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران بُني على "كذبة"

نتنياهو: الاتفاق النووي مع إيران بُني على "كذبة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الاتفاقية النووية مع إيران، كانت مبنية دائماً على كذبة، مفادها أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات صحفية: "كشفنا عن تلك الكذبة حينما أرسلنا عناصرنا الشجعان إلى قلب طهران؛ ليأتوا بالأرشيف النووي السري الخاص بإيران، والذي دل على أنهم قد عملوا بالفعل على تطوير القنابل النووية منذ 20 عامًا".

وتابع نتنياهو: "ليس أن هذه الاتفاقية كانت مبنية على كذبة فحسب فهي تعدّ بمثابة اتفاقية فظيعة كونها مهدت الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية، علمًا بأن أي قيود وُضعت على البرنامج النووي الإيراني قد تمت إزالتها، إنها لم تحل دون وصول إيران للقنبلة بل مهدت الطريق أمامها لذلك".

واستطرد: "الاتفاقية لم تنجح في إيجاد حل للمشكلة الوحيدة التي كان من المفروض أن تحلها، بل هي ساهمت في تفاقم مشاكل أخرى من خلال رفع العقوبات عن إيران، مما ساعد إيران على تغذية آلتها الحربية في المنطقة".

وأكمل نتنياهو: "بمجرد رفع العقوبات، حصلت إيران على المليارات من الدولارات، وربما المئات من المليارات، حتى التي تم استخدامها لتمويل تصرفاتها العدوانية"، وفق تعبيره.

وأكمل: "من الأهمية أن الرئيس ترامب قد قرر بكل شجاعة الانسحاب من هذه الاتفاقية السيئة، وإعادة فرض العقوبات عليها، وإسرائيل ممتنة جدًا له على ذلك لأنه أمر حيوي بالنسبة للأمن الإسرائيلي، وبالنسبة لأمن المنطقة ولأمن الولايات المتحدة وللأمن العالمي".

وتابع: "لقد هاجمت إيران للتو ناقلات نفط، وأسقطت طائرات مسيرة أمريكية، كما أنها تطلق الصواريخ على الدول المجاورة لها، ومن المهم الرد على تلك العمليات، وليس من خلال تخفيف الضغط بل بتشديده".

وقال نتنياهو: "يتعين علينا جميعًا التصدي للعدوان الإيراني الآن، ويجب على أوروبا دعم العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب، نحن من ناحيتنا لقد قمنا بذلك بكل تأكيد".

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