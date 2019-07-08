دولي

مسؤولة أممية: معاملة واشنطن للمهاجرين واللاجئين مروعة ولا إنسانية

مسؤولة أممية: معاملة واشنطن للمهاجرين واللاجئين مروعة ولا إنسانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الاثنين، أن ظروف احتجاز الولايات المتحدة المهاجرين واللاجئين بمن فيهم الأطفال، روّعتها وصدمتها.

وقالت باشليه التي كانت رئيسة لتشيلي قبل تعيينها في هذا المنصب: "بصفتي طبيبة أطفال وأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة عميقة لاضطرار الأطفال للنوم مكدسين على الأرض دون توفير رعاية صحية مناسبة أو طعام لهم وفي ظل تردي حالة الصرف الصحي".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدرت أمرا يتيح إبقاء شرائح محددة من طالبي اللجوء في السجن لأشهر أو سنوات بانتظار البت في طلباتهم.

ويتضمن الأمر الصادر عن المدعي العام بيل بار توجيهات لقضاة الهجرة بعدم السماح لطالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم بسبب دخولهم الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني بدفع كفالة مالية والخروج من السجن.

ويصر ترامب على أن المهاجرين وطالبي اللجوء يجتاحون الولايات المتحدة غير أن المعارضين وغالبيتهم من الحزب الديمقراطي، يقولون إن مساعيه لبناء مزيد من الجدران على الحدود المكسيكية وتنديده بشكل شبه يومي بالمهاجرين بوصفهم مجرمين خطيرين، يثير الكراهية والعنصرية في البلاد.

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