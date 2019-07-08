مهاجمةً اشتية.. حماس: سياسة حكومته "مقيتة" وتصريحاته بشأن غزة "زائفة"

الحكومة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن "محاولات الحكومة الفلسطينية التشويش على إقامة مستشفى دولي شمالي قطاع غزة، يأتي في إطار التضييق على المواطنين".



وأكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي، "أن هذه السياسة من قبل حكومة اشتية، تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها" على حد تعبيره.



وفيما يلي نص تصريح الناطق باسم حماس فوزي برهوم:



محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة مستشفى دولي شمالي قطاع غزة، لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، وتسببت بها إجراءات عباس وحكوماته الإنتقامية ضد أهلنا في القطاع، وكرستها حكومة اشتية بسياساتها المقيتة، يأتي في إطار محاولاتهم المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة، ومفاقمة أزماتهم، وضرب مقومات وعوامل صمودهم.



إن هذه السياسة المشينة لسلطة عباس وحكومة اشتية، تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها، وتأكيد على تخلي حكومة اشتية عن مسؤولياتها تجاه غزة وأهلها المحاصرين.