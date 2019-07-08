جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وأثناء بناء العائق التحت أرضي على الحدود مع قطاع غزة، تم اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة.
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وأثناء بناء العائق التحت أرضي على الحدود مع قطاع غزة، تم اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الاحتلال في هذه الساعات تقوم قوات الجيش بأعمال دراسة متقدمة في المسار.
وقال غادي ياركوني، رئيس المجلس الإقليمي إشكول: إن الجدار الذي يتم بناؤه بسرعة على طول الحدود مع قطاع غزة يعيق تهديد الأنفاق وتسللها.
وتابع هذه الحماية تمكننا من الاستثمار في التنمية والتطوير والاستيعاب في المستوطنات، نحن نعلم أن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضًا على مكافحة البالونات ونحن على يقين بأنه بمقدورهم توفير حل كامل.
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