عاجل

  • جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، إنها ستواصل خطواتها المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948.

 وأكدت الهيئة في تصريح صحفي أصدرته بمناسبة الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي علىغزة ، أنها "ستواصل سعيها لوقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي".

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار:

في الذكرى الخامسة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، 

نتوجه بالتحية للشهداء الأبطال والجرحى البواسل، وللمقاومة الفلسطينية الباسلة بحاضنتها الشعبية التي تصدت للعدوان الصهيوني وسجلت أروع صور البطولة والتحدي، وأظهرت مدى قدرة المقاومة على خلق توازن في ميزان الردع والردع المضاد، وفي والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

نؤكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تختتم أسبوعها الخامس والستين على التوالي، بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية كعمل نضالي جماهيري يجسد الوحدة الوطنية في الميدان، ستواصل خطواتها المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948، ووقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.



ونُشيد بالموقف الفلسطيني الموحد الذي وقف سداً منيعاً في وجه «ورشة البحرين» التطبيعية، والذي يشكل أساساً متيناً للبناء عليه في انجاز الوحدة الداخلية الفلسطينية وبناء الشراكة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية للتصدي للمخططات الأميركية- الصهيونية وإفشال « صفقة القرن » التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية .

إننا في الوقت الذي نؤكد أن وحدة الموقف الفلسطيني أفشلت «ورشة البحرين»، نحذر من محاولة الإدارة الأميركية استغلال التطبيع العربي لفرض الحصار على شعبنا الفلسطيني، وليّ ذراعه لجره إلى «مقصلة القرن» تحت رعاية صفقة ترامب – نتنياهو.

إننا في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الجمعة الـسادسة والستين للمسيرات،
 جمعة «لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف بالكيان»،

 وذلك بعد عصر يوم الجمعة الموافق (12/7/2019)  على أرض مخيمات العودة شرقي قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

الجامعة العربية تطالب فرنسا بإلغاء تسمية &#34;ساحة القدس&#34;

الجامعة العربية تطالب فرنسا بإلغاء تسمية "ساحة القدس"

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار &#34;متحدون ضد صفقة العصر&#34;

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

ملحم يتحدث عن بدائل الكهرباء بعد خطة الانفكاك عن اسرائيل

ملحم يتحدث عن بدائل الكهرباء بعد خطة الانفكاك عن اسرائيل

كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

بانتزاع آخر عقار له بالقدس.. إسرائيل تلاحق الراحل عرفات بمثواه الأخير

بانتزاع آخر عقار له بالقدس.. إسرائيل تلاحق الراحل عرفات بمثواه الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار &#34;متحدون ضد صفقة العصر&#34;

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

&#34;بكدار&#34; ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

منوعات

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عربي

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة