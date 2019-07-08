الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، إنها ستواصل خطواتها المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948.



وأكدت الهيئة في تصريح صحفي أصدرته بمناسبة الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي علىغزة ، أنها "ستواصل سعيها لوقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي".



وفيما يلي نص البيان:



تصريح صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار:



في الذكرى الخامسة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة،



نتوجه بالتحية للشهداء الأبطال والجرحى البواسل، وللمقاومة الفلسطينية الباسلة بحاضنتها الشعبية التي تصدت للعدوان الصهيوني وسجلت أروع صور البطولة والتحدي، وأظهرت مدى قدرة المقاومة على خلق توازن في ميزان الردع والردع المضاد، وفي والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.



نؤكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار وهي تختتم أسبوعها الخامس والستين على التوالي، بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية كعمل نضالي جماهيري يجسد الوحدة الوطنية في الميدان، ستواصل خطواتها المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948، ووقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.







ونُشيد بالموقف الفلسطيني الموحد الذي وقف سداً منيعاً في وجه «ورشة البحرين» التطبيعية، والذي يشكل أساساً متيناً للبناء عليه في انجاز الوحدة الداخلية الفلسطينية وبناء الشراكة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني بقواه السياسية والمجتمعية للتصدي للمخططات الأميركية- الصهيونية وإفشال « صفقة القرن » التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية .



إننا في الوقت الذي نؤكد أن وحدة الموقف الفلسطيني أفشلت «ورشة البحرين»، نحذر من محاولة الإدارة الأميركية استغلال التطبيع العربي لفرض الحصار على شعبنا الفلسطيني، وليّ ذراعه لجره إلى «مقصلة القرن» تحت رعاية صفقة ترامب – نتنياهو.



إننا في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الجمعة الـسادسة والستين للمسيرات،

جمعة «لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف بالكيان»،



وذلك بعد عصر يوم الجمعة الموافق (12/7/2019) على أرض مخيمات العودة شرقي قطاع غزة.