اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة ووفدا من الهيئة، وتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الأراضي والمياه لعام 2018.





واطّلع رئيس الوزراء على عمل الهيئة في مشروع تسوية الأراضي، وأشار شكارنة إلى إمكانية تطويب ما يقارب المليون دونم من الأراضي في الضفة الغربية حتى نهاية العام الجاري، من خلال 123 مكتبا يعملون في مختلف المحافظات.





وأشاد اشتية بجهود هيئة تسوية الأراضي والمياه والقائمين عليها، خاصة مشروع تطويب وتسجيل الأراضي، معتبرا أنه يساهم في حماية الأرض من التسريب والمصادرة.





وشدد رئيس الوزراء على أن عمل الهيئة يقع في صلب استراتيجية الحكومة، القائمة على التنمية بالعناقيد وربط التنمية بالجغرافيا، وتقسيم الضفة الغربية الى مربعات تنموية حسب الميزة التنافسية لكافة محافظة.

رام الله - دنيا الوطن