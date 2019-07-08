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الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، إن الإدارة الأمريكية طرحت بعض العناوين من صفقة ترامب نتنياهو اعتقاداً منها أن الساحة الاقليمية والعربية أصبحت جاهزة لاستقبال هذه الصفقة.

وأوضح فيصل، أن التحركات الشعبية في العديد من الدول العربية والداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للمشروع الأمريكي جاءت إضافة إلى الفشل الذريع لورشة المنامة الاقتصادية لتشكل صفعة قوية للإدارة الأمريكية ولتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للشعوب العربية.

جاء ذلك، خلال ترؤس فيصل لوفد الجبهة الديمقراطية الذي شارك في الملتقى الشعبي العربي الذي انعقد في بيروت تحت شعار: "متحدون ضد صفقة العصر" بمشاركة قيادات حزبية وسياسية ونخب فكرية واكاديمية واتحادات ونقابات ومنظمات شعبية ومهنية فلسطينية ولبنانية وعربية.

واعتبر فيصل بأن الموقف الفلسطيني الموحد برفض ورشة المنامة وصفقة القرن كان السبب الاساس في جعل هذه الورشة اسما بلا مضمون فعلي، وان المطلوب اليوم هو البناء على هذا الموقف لجهة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام باجراءات وآليات مباشرة، هذا الامر يتطلب اعلان الخروج النهائي من قيود اوسلو وجميع التزاماته السياسية والامنية والاقتصادية وفقا لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني وسحب الاعتراف باسرائيل وتدويل القضية وغير ذلك من اجراءات ندعو اليها اليوم قبل الغد.

وشدد على ضرورة اجتماع عاجل للجنة تفعيل م ت ف لرسم خارطة طريق نضالية مستندة الى الشراكة الوطنية في كل ماله علاقة بالمصير الوطني.

وقدر فيصل لجميع القادة والزعماء العرب وقادة الاحزاب والنخب السياسية والحزبية التي اعلنت رفضها للمشروع الامريكي، معتبرا ان المواقف الشعبية العربية قادرة على تحقيق اختراقات هامة في جسد النظام الرسمي العربي واعادته الى موقعه الطبيعي بين اوساط الجماهير التي نزلت الى الشوارع معبرة عن تضامنها لنضال الشعب الفلسطيني، داعيا الى لقاءات وفعاليات شعبية في جميع الدول العربية تحت عناوين رفض المشروع الامريكي الاسرائيلي بجميع عناوينه خاصة بما يتعلق بمواجهة التطبيع بجميع اشكاله..

وختم فيصل معاهدا الشعوب العربية وكل من تضامن مع شعبنا في رفضه للمشروع الامريكي الاسرائيلي بأن يبقى شعبنا بجميع فصائله وتياراته التي توحدت في تمسكها بحقوقها الوطنية حارسا امينا على هذه الحقوق مقدما المزيد من التضحيات من اجل الدفاع عنها، وهو لن يهدأ له بال الا باسقاط هذا المشروع العدواني على الحقوق الفلسطينية والعربية على طريق اسقاط المشروع الإسرائيلي برمته وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني فوق ارضه محررة من الاحتلال في دولة فلسطينية سيدة ومستقلة وعاصمتها القدس على ارضها المحتلة بعدوان عام 1967 وعودة اللاجئين.

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