عاجل

  • جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

ملحم يتحدث عن بدائل الكهرباء بعد خطة الانفكاك عن اسرائيل

ملحم يتحدث عن بدائل الكهرباء بعد خطة الانفكاك عن اسرائيل
رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم اليوم (الإثنين) أنها حققت تقدما ملموسا في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية ضمن خطط "الانفكاك" التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال ملحم، إن مذكرة التفاهم التي توقعيها أمس مع الأردن في مجال الطاقة تعزز المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وفق ما أوردته صحيفة (القدس المحلية).

وأوضح ملحم أن الاتفاق مع الأردن يقوم على بدء المرحلة الثانية من الربط الكهربائي، ما يمكننا من استيعاب 80 ميغاواط بدلا من 26 ميغاواط، وبالتالي تغطية شرق القدس ومدينة أريحا بالكامل بالشبكة الكهربائية، متمنيا سرعة انجاز المشروع لأهميته الاستراتيجية.

وذكر أن تنفيذ هذه الخطوة يحتاج إلى 12 شهرا لتنفيذ المشروع بالكامل على أن يتم التوقيع الرسمي للاتفاقية الخاصة بذلك في الأول من أغسطس المقبل.

وأفاد بأن التوصل إلى هذا الاتفاق مع الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ فترة لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحد ممثلا بالمصدر الإسرائيلي.

وقال عن ذلك " لدينا هدف استراتيجي وضعته الحكومة الفلسطينية من أجل تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وعدم الاعتماد على مصدر واحد وهو المصدر الإسرائيلي".

وأضاف أن ذلك يتم من خلال عدة خطط، أبرزها تخفيض كميات الكهرباء الواردة من إسرائيل عبر مشاريع الربط الإقليمي مع دول مجاورة مثل الأردن ومصر، وبناء محطات توليد كهرباء فلسطينية ضمن مشروع قائم حاليا تحت التنفيذ ومشاريع الطاقة المتجددة.

ويحصل الفلسطينيون على 1100 ميغاواط من إسرائيل بتكلفة مالية تصل إلى 200 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.60 شيقل إسرائيلي) في أوقات الذروة في فصلي الشتاء والصيف من العام، بحسب ملحم.

وعن البدائل، ذكر ملحم "لدينا مشروع لمحطة توليد للكهرباء بقدرة 450 ميغاواط في جنين، كما نعمل وفق خطة استراتيجية للحصول على حوالي 200 ميغاواط طاقة متجددة (الطاقة الشمسية)".

وبخصوص إنتاج الطاقة الشمسية، قال ملحم "نحن ننتج حاليا 40 ميغاواط من الطاقة البديلة تعمل حاليا على أسطح المنازل والمؤسسات، بالإضافة إلى مشاريع لإنتاج حوالي 110 ميغاواط حصلت على رخصة للمباشرة بالتنفيذ، وهي مشاريع في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأشار إلى إقامة محطتي إنتاج للطاقة الشمسية في كل من طوباس وأريحا في الضفة الغربية بقدرة 15 ميغاواط لكل واحدة منهما، وهو ما يعزز الإنتاج الفلسطيني للطاقة البديلة.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق للمقاومة جنوب قطاع غزة

الجامعة العربية تطالب فرنسا بإلغاء تسمية &#34;ساحة القدس&#34;

الجامعة العربية تطالب فرنسا بإلغاء تسمية "ساحة القدس"

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار &#34;متحدون ضد صفقة العصر&#34;

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

بانتزاع آخر عقار له بالقدس.. إسرائيل تلاحق الراحل عرفات بمثواه الأخير

بانتزاع آخر عقار له بالقدس.. إسرائيل تلاحق الراحل عرفات بمثواه الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تصدر بيان صحفي في الذكرى الخامسة لحرب غزة

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة تسوية الاراضي والمياه لعام 2018

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار &#34;متحدون ضد صفقة العصر&#34;

الديمقراطية تشارك في المنتدى الشعبي العربي تحت شعار "متحدون ضد صفقة العصر"

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين غرب جنين

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

&#34;بكدار&#34; ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

منوعات

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عربي

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة