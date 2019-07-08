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كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع

كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي:" ان كتلة هوائية حارة متوسطة الشدة تؤثر على البلاد اعتباراً من الأربعاء وحتى الجمعة".

وأكد العلامي أن درجات الحرارة، ستصل في أعلاها 33-34 في الجبال، وتبقى في بداية الثلاثينيات على السواحل ليكون الطقس حاراً رطباً وتكون الحرارة ما بين منتصف ونهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة واريحا والاغوار.

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