كتلة هوائية حارة تضرب البلاد نهاية الأسبوع





وأكد العلامي أن درجات الحرارة، ستصل في أعلاها 33-34 في الجبال، وتبقى في بداية الثلاثينيات على السواحل ليكون الطقس حاراً رطباً وتكون الحرارة ما بين منتصف ونهاية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة واريحا والاغوار.

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي:" ان كتلة هوائية حارة متوسطة الشدة تؤثر على البلاد اعتباراً من الأربعاء وحتى الجمعة".