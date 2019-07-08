الحوثيون ينفون.. السعودية تُعلن احباط محاولة استهداف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، تركي المالكي: إن القوات البحرية تمكنت من إحباط محاولة لجماعة الحوثي لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".





وأضاف المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره.





وشدد المالكي، على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً "إرهابياً خطيراً"، مؤكداً أن "قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للمليشيا الحوثية"، وفق قوله.





من ناحيته، دحض المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في صنعاء، العميد يحيى سريع، ما ذكره التحالف العربي بخصوص محاولتهم استهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية عن سريع قوله إن تصريح التحالف هذا "هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".

رام الله - دنيا الوطنقال التلفزيون السعودي، إن بحرية التحالف بقيادة السعودية أحبطت محاولة لجماعة الحوثي في اليمن لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر.