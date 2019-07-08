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شاهد: سيلفي "حلال وحرام" يفضح سفير إسرائيل بالبرازيل

شاهد: سيلفي "حلال وحرام" يفضح سفير إسرائيل بالبرازيل
رام الله - دنيا الوطن
وجد السفير الإسرائيلي في البرازيل، يوسي شيلاي نفسه في موقف محرج، بعد نشر صورة له يتناول مأكولات بحرية محرمة وفق الشريعة اليهودية.

ونشر موقع السفارة الإسرائيلية في البرازيل صورة "سيلفي" تجمع شيلاي  مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على هامش المباراة النهائية بين البرازيل والبيرو لبطولة "كوبا أمريكا" الجنوبية لكرة القدم، وهما يتناولان الكركند، وهو  طعام "محرم" لدى اليهود، وفق (روسيا اليوم).

إلا أن محاولة السفارة الإسرائيلية التعتيم على الواقعة، عبر إخفاء محتوى صحون الطعام بطريقة غريبة، أدى إلى موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقدم بعض الناشطين على إلصاق رسوم كارتونية على الصحون، فيما هزأ البعض الآخر من الطريقة التي اعتمدتها السفارة في إخفاء الطعام الحرام حسب المعتقدات اليهودية.

جدير بالذكر أن شيلاي عين سفيرا لإسرائيل في البرازيل في كانون ثاني/يناير 2017، وقلد أعلى وسام شرف وطني يمنح لضيف في البرازيل.

وتحسنت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية منذ انتخاب بولسونارو، خاصة بعدما وعد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

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