شؤون فلسطينية

محيسن: حماس تلقت تعليمات من الخارج لعدم انجاح الجهد المصري بالمصالحة

محيسن: حماس تلقت تعليمات من الخارج لعدم انجاح الجهد المصري بالمصالحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، حركة حماس بعدم انجاح الجهد المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك معادلات في المنطقة تدفع حماس لذلك.

وقال محيسن، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاثنين: إن الجانب المصري صادق في تحقيق المصالحة؛ لكن "ليس هناك تجاوب من حماس التي تتلقى التعليمات من الخارج ولا ترغب في نجاح هذا الجهد".

وفيما يتعلق بتصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، واشتراطه بفتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مقابل العودة إلى المفاوضات، قال محيسن، إن تصريحاته تعكس حالة التخبط من قبل الإدارة الأمريكية وتعبر عن غبائها السياسي.

وأضاف محيسن: "القضية الفلسطينية ليست قضية مكتب ممثلية في واشنطن، بل هي قضية أرض محتلة"، موضحاً أن القيادة الفلسطينية جاهزة للعودة إلى المفاوضات، ولكن بشرط ألا تكون برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل برعاية العديد من الدول، وأن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراراته فيما يتعلق ب القدس واللاجئين وضم الجولان.

وأشار محيسن، إلى أن الشعب الفلسطيني ليس مطلبه فتح ممثلية أو سفارة، وإنما إنهاء الاحتلال عن أراضينا المحتلة.

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