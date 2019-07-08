الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية





ويمكن هذا البرنامج خريجيه من تشخيص احتياجات المرضى من الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، وهندسة هذه الأجهزة المطلوبة لكل حالة، بأسلوب مبني على الفهم الصحيح لمبادئ ميكانيكية الحركة، وجراحة الجسم البشري، وتكنولوجيا الرسوم الهندسية والتصميم بالروبوت الالكتروني، وصناعتها في المصانع والمختبرات والعيادات التي ستوفرها الجامعة لتدريب الطلبة، واستقبال المرضى مبتوري الأطراف العلوية والسفلية، مرضى الإعاقات العضلية، الكسور وتشوهات العظام وشلل الجهاز العصبي المركزي واختلالاته، وتمكينهم من التأهيل الصحي والعملي والدمج الصحيح في المجتمع في المستقبل، بما يوفر التكاليف المالية العالية على المرضى، إضافة الى عناء السفر للخارج.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجامعة عن استحداث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في كلية العلوم الطبية المساندة، الذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، لتأهيل وتخريج مهنيين بتصنيف اخصائي أول، باعتماد من وزارتي التعليم العالي والصحة، ومنظمة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة العالمية.وسيتم تدريس هذا البرنامج بالاعتماد على استخدام التكنولوجيا في التعليم، ودراسة الأنماط الصحيحة للتعليم الفردي للطلبة، وتفعيل البحث العلمي إلى أبعد مستوى، لتحقيق مخرجات مميزة تواكب التطور الصناعي في المجتمع واحتياجاته.ونظراً لندرة المتخصصين في هذا المجال من حملة الشهادات الجامعية، فإنه سيوفر فرص عالية لخريجيه للعمل في السوق المحلي والعربي.