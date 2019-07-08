شؤون فلسطينية

شاهد: ترست للتأمين ترعى مؤتمر جمعية أطباء الأطفال

شاهد: ترست للتأمين ترعى مؤتمر جمعية أطباء الأطفال
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني عشر لجمعية أطباء الأطفال تحت عنوان "دورة الدكتور سمير خليل" في مدينة بيت لحم، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم الجمعة، برعاية شركة "ترست" العالمية للتأمين، وعدد من الشركات الأخرى.

واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين، حيث حضره المئات من أطباء الأطفال في فلسطين، وتخلله ندوات ومحاضرات طبية وعلمية في مواضيع متخصصة، وفي نهاية المؤتمر عقد اجتماع للهيئة العامة للجمعية، وتم إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة.

ومن جهته قال مدير شركة "ترست" في بيت لحم خالد عايش إن شركة ترست تسعى بشكل دائم للتواصل مع المجتمع الفلسطيني من خلال النشاطات الطبية والاجتماعية والنشاطات المختلفة.

وتحدث عايش عن شركة "ترست سمارت هيلث" إحدى شركات مجموعة الترست العالمية للتأمين، والمختصة بإدارة الصناديق الطبية، حيث تقدم الشركة مجموعة من البرامج ضمن التأمينات الصحية.

من جهته قال رئيس المؤتمر الثاني عشر لجمعية أطباء الأطفال د. خالد عليان إن هذه الجمعية تنطوي تحت نقابة الأطباء الفلسطينيين، ويبلغ عدد الأطباء المنضمين في الجمعية قرابة 300 طبيب، كما تقوم بعمل نشاطات مختلفة تهدف لتطوير الأطباء في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات.

وأضاف عليان إن الجمعية تقوم على عدد من اللجان والبرامج، أهمها لجنة الابتعاث التي تقوم بإرسال عدد من الأطباء كل عام لإكمال دراستهم والتخصص في مجالات أخرى، بالإضافة لبرنامج مبادرة الطفل الفلسطيني السليم وغيرها من البرامج، للنهوض بالقطاع الطبي في فلسطين.

 

أخبار ذات صلة

اشتية يكشف استراتيجية حكومته بشأن الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

اشتية يكشف استراتيجية حكومته بشأن الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

مركز الميزان: الاحتلال يحظر 85% من مساحة الصيد المتفق عليها ببحر غزة

محيسن: حماس تلقت تعليمات من الخارج لعدم انجاح الجهد المصري بالمصالحة

محيسن: حماس تلقت تعليمات من الخارج لعدم انجاح الجهد المصري بالمصالحة

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

مجلس الوزراء: المستشفى المُزمع إقامته شمال القطاع لتكريس فصل غزة

مجلس الوزراء: المستشفى المُزمع إقامته شمال القطاع لتكريس فصل غزة

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

&#34;بكدار&#34; ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية بحرب غزة 2014

الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية بحرب غزة 2014

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

كحيل يعلن عن خطوة هامة لفتح سوق الانشاءات العربي للفلسطينيين

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

الجامعة العربية الأمريكية تستحدث برنامج البكالوريوس في علم الأطراف الصناعية

&#34;بكدار&#34; ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

"بكدار" ونقابة الصحفيين يوقعان اتفاقية لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين

الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية بحرب غزة 2014

الأورومتوسطي يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية بحرب غزة 2014

شاهد: ترست للتأمين ترعى مؤتمر جمعية أطباء الأطفال

شاهد: ترست للتأمين ترعى مؤتمر جمعية أطباء الأطفال

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

خلال اجتماع دولي بجنيف.. 44 دولة تدين استمرار الاستيطان وانتهاكات الاحتلال

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

للأسبوع الرابع.. الاحتلال يُواصل حملته في بلدة العيسوية

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

قوات الاحتلال تخطر بوقف بناء خزان مياه في الأغوار

منوعات

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

ظهور صادم لـ&#34;أيقونة الجمال&#34;صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

ظهور صادم لـ"أيقونة الجمال"صوفيا لورين في عمر الـ84 عاماً

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

زوجة وائل جسار تروي قصة هربها معه قبل زواجها من آخر بـ9 أيام

بـ&#34;جينز&#34; ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي &#34;غطاء الزجاجة&#34;

بـ"جينز" ورشاقة عالية.. شاهد: شذى حسون تخطف الأنظار في تحدي "غطاء الزجاجة"

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

صورة جديدة لابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

بطلة مسلسل &#34;العاصوف&#34; تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: &#34;رقصة بار&#34;

بطلة مسلسل "العاصوف" تثير الجدل برقصة على العمود.. ومعلقون: "رقصة بار"

وفاة الممثل الأمريكي &#34;كامرون بويس&#34; نجم مسلسلات &#34;ديزني&#34; عن 20 عامًا

وفاة الممثل الأمريكي "كامرون بويس" نجم مسلسلات "ديزني" عن 20 عامًا

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد &#34;كازابلانكا&#34;.. استمع واحكم

نشطاء يتهمون فنان سويدي بسرقة لحن أغنية سعد لمجرد "كازابلانكا".. استمع واحكم

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عاصفة انتقادات وجدل بعد رفض مارسيل خليفة غناء النشيد الوطني بمهرجان بعلبك

عربي

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

السيسي: تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين الدول الافريقية يتطلب المزيد من الجهد

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

الملك سلمان يعطي توجيهات للصحفيين السعوديين

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين ووزير الداخلية يتعهد بضبطها

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي بصعدة