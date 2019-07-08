شاهد: ترست للتأمين ترعى مؤتمر جمعية أطباء الأطفال

رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات المؤتمر الثاني عشر لجمعية أطباء الأطفال تحت عنوان "دورة الدكتور سمير خليل" في مدينة بيت لحم، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم الجمعة، برعاية شركة "ترست" العالمية للتأمين، وعدد من الشركات الأخرى.واستمرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين، حيث حضره المئات من أطباء الأطفال في فلسطين، وتخلله ندوات ومحاضرات طبية وعلمية في مواضيع متخصصة، وفي نهاية المؤتمر عقد اجتماع للهيئة العامة للجمعية، وتم إجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة.ومن جهته قال مدير شركة "ترست" في بيت لحم خالد عايش إن شركة ترست تسعى بشكل دائم للتواصل مع المجتمع الفلسطيني من خلال النشاطات الطبية والاجتماعية والنشاطات المختلفة.وتحدث عايش عن شركة "ترست سمارت هيلث" إحدى شركات مجموعة الترست العالمية للتأمين، والمختصة بإدارة الصناديق الطبية، حيث تقدم الشركة مجموعة من البرامج ضمن التأمينات الصحية.من جهته قال رئيس المؤتمر الثاني عشر لجمعية أطباء الأطفال د. خالد عليان إن هذه الجمعية تنطوي تحت نقابة الأطباء الفلسطينيين، ويبلغ عدد الأطباء المنضمين في الجمعية قرابة 300 طبيب، كما تقوم بعمل نشاطات مختلفة تهدف لتطوير الأطباء في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات.وأضاف عليان إن الجمعية تقوم على عدد من اللجان والبرامج، أهمها لجنة الابتعاث التي تقوم بإرسال عدد من الأطباء كل عام لإكمال دراستهم والتخصص في مجالات أخرى، بالإضافة لبرنامج مبادرة الطفل الفلسطيني السليم وغيرها من البرامج، للنهوض بالقطاع الطبي في فلسطين.