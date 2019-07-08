شؤون فلسطينية

شاهد: جيش الاحتلال يُزعم اسقاط طائرة مُسيرة أُطلقت من قطاع غزة

شاهد: جيش الاحتلال يُزعم اسقاط طائرة مُسيرة أُطلقت من قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة، مشيراً إلى أنه جرى نقل الطائرة للفحص.

ولم يوضح جيش الاحتلال كيفية اسقاط الطائرة أو مكان إسقاطها، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة.

هذا ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل إسقاط الطائرة المسيرة التي تسللت من قطاع غزة إلى كيبوتس زيكيم، حيث أكد المحلل العسكري الاسرائيلي ألون بن دافيد، أن جيش الاحتلال استخدم نظام دفاع جديد أنشأته شعبة غزة ضد الطائرات المسيرة، مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يؤتي ثماره.

ولم يبلغ سكان شمال القطاع أو المستوطنين في الغلاف عن سماعهم لأي انفجار نتيجة عملية إسقاط الطائرة، كما جرى سابقًا من خلال إسقاطها عبر طائرات حربية.

ويبدو أن الحديث يدور عن سلاح يستخدم لإسقاط الطائرات بدون طيار، بدأ يستخدم مؤخرًا في الجيش الإسرائيلي، وكان أول ظهور له مع حارس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جولة له في الجولان نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي.

والسلاح هو من طراز Hikvision الأمريكي الصنع، وقد جرى استخدامه خلال الحرب الأمريكية ضد تنظيم داعش في الموصل ومناطق عراقية أخرى، لإسقاط طائرات التنظيم التي كان يقوم بتسييرها لاستهداف القوات العراقية والأجنبية.
 

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