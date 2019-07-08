الخارجية الفلسطينية ترد على نتنياهو بشأن أصل الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين، عن ادانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غرد به على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً التصريحات امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول انكار الوجود الوطني والانساني للشعب الفلسطيني في أرض وطنه فلسطين.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التصريحات محاولات من نتنياهو لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة أخرى.







وأضاف البيان: "هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن أوهام نتيناهو فقط وأحلامه وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تغريدته رائحة العنصرية البغيظة تجاه الشعب الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل وتلخص هذه التغريدة لاسامية عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".



وأكد البيان، أن الوجود الوطني والانساني لشعبنا في ارض فلسطين ضارب بجذروه في عمق التاريخ، ولا ينتظر اثباتات ودلائل كاذبة من المستعمر نتنياهو حول اصوله.







وشدد البيان، على أن الصراع في فلسطين بين مستعمر أجنبي احتل أرضنا وهجر شعبنا بالقوة، ويمارس ابشع اشكال التطهير العرقي ضد ابناء شعبنا ويحاول احلال مستوطنين غرباء مكانهم، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة ادانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية.